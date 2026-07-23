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МОСИНФОРМ

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Знаменитую Погодинскую избу в Хамовниках ждет реставрация

Знаменитую Погодинскую избу в Хамовниках ждет реставрация

В районе Хамовники проведут реставрацию дома № 12а на Погодинской улице — уникального памятника деревянной архитектуры, в котором жил профессор Императорского Московского университета, историк, издатель и коллекционер Михаил Погодин.

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