Ozon отчитается за 3 квартал - основные события 6 ноября

В среду, 6 ноября, Ozon раскроет финансовые результаты за 3 квартал 2024 года. За третий квартал 2023 года выручка выросла на 77% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал прошлого года и составила 109 млрд рублей.
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