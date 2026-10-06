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Новая сумка от Uniqlo похоже станет новой It-bag: почему все снова носят мешки

Новая сумка от Uniqlo похоже станет новой It-bag: почему все снова носят мешки

Мода явно устала от сумок в которые помещается исключительно помада и телефон. После нескольких сезонов миниатюрных моделей возвращается совершенно другая форма: большая, мягкая, немного небрежная сумка-мешок.

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