Новая сумка от Uniqlo похоже станет новой It-bag: почему все снова носят мешки

Мода явно устала от сумок в которые помещается исключительно помада и телефон. После нескольких сезонов миниатюрных моделей возвращается совершенно другая форма: большая, мягкая, немного небрежная сумка-мешок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Кейт Миддлтон соч...
- ВР Настя Ивлеева ста...
- Настя Ивлеева ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым