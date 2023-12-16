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Форвард «Сочи», игравший в Германии: «КХЛ – вторая по силе в мире. Немецкая лига пока не может конкурировать, но по талантам она одна из лучших в Европе»

Форвард «Сочи» выступал в Германии за клуб «Крефельд». «Все знают, что Континентальная хоккейная лига – вторая по силе лига в мире.

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