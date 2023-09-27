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Ситуация вокруг Карабаха. Иран готов воевать. Интервью с Каринэ Геворгян

Ситуация вокруг Карабаха. Иран готов воевать. Интервью с Каринэ Геворгян

Известный политолог и востоковед-иранист Каринэ Геворгян по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировала геополитическую обстановку, сложившуюся в Закавказье после «антитеррористической операции» Азербайджана и капитуляции Нагорно-Карабахской республики.

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