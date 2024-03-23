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«Братья навек»: фанаты «Црвены Звезды» после теракта в «Крокусе» устроили акцию на матче с «Зенитом»

«Братья навек»: фанаты «Црвены Звезды» после теракта в «Крокусе» устроили акцию на матче с «Зенитом»

Выложенные на всей площади трибуны за воротами флаги России и Сербии, слоган «Братья навек» на сербском языке и звучащая на весь стадион песня «Катюша» — так сербская сторона выразила солидарность с братским народом России во время товарищеского футбольного матча «Црвены Звезды» и «Зенита».

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