Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Раздали паспорта отребью»: приехавшая с Украины готовила атаку БПЛА на военный аэродром в Воронеже

«Раздали паспорта отребью»: приехавшая с Украины готовила атаку БПЛА на военный аэродром в Воронеже

БлокнотРУ Взорвать военный аэродром «Балтимор» и личный состав попытались ВСУ руками россиянки в Воронеже Женщину завербовали украинские спецслужбы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Maxim Yushkin
Maxim Yushkin

😡"Гражданка России"? В "Чёрный дельфин"! (А лучше- "при попытке к бегству", или "повесилась от расстроенных чувств"! Всё равно хохлы никого нужного за неё не сменяют.)

Профиль пользователя Анатолий Сазонов
Анатолий Сазонов

Уж очень много в нашей стране предателей,русофобов,шпионов и диверсантов.Это наглядно видно в эстрадо-артистической среде,среди преподавателей ВУЗ-ов,а также среди молодёжи.И это будет продолжаться нескончаемо,покуда мы не отвергнем политику"кота Леопольда"и возродим СМЕРШ,а также возродим и узаконим смертную казнь.