Минздрав выделил ключевые признаки старения организма

Старение — естественный процесс, который затрагивает каждого человека. Но как понять, что организм начинает стареть? Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева поделилась основными признаками, которые указывают на начало этого этапа жизни.
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