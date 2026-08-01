Минздрав выделил ключевые признаки старения организма

Старение — естественный процесс, который затрагивает каждого человека. Но как понять, что организм начинает стареть? Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева поделилась основными признаками, которые указывают на начало этого этапа жизни.