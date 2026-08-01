FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 086 подписчиков

Минздрав выделил ключевые признаки старения организма

Минздрав выделил ключевые признаки старения организма

Старение — естественный процесс, который затрагивает каждого человека. Но как понять, что организм начинает стареть? Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева поделилась основными признаками, которые указывают на начало этого этапа жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии