Минобороны России показало кадры ударов по опорному пункту ВСУ под Белогоровкой

Минобороны России показало кадры ударов и уничтожения опорного пункта ВСУ под Белогоровкой. "Опорный пункт был вскрыт разведкой и после доразведки операторами БПЛА уничтожен точным ударом артиллеристов Южной группировки войск", - указано в сообщении.