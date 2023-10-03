Минобороны России показало кадры ударов по опорному пункту ВСУ под Белогоровкой

Минобороны России показало кадры ударов и уничтожения опорного пункта ВСУ под Белогоровкой. "Опорный пункт был вскрыт разведкой и после доразведки операторами БПЛА уничтожен точным ударом артиллеристов Южной группировки войск", - указано в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии