«Единая Россия» в Миллеровском районе поздравила с Новым годом семьи с «особенными» детьми

Представители миллеровского местного отделения партии «Единая Россия» посетили семьи Натальи Ивановны Музенитовой и Яны Александровны Дмитриенко, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью и поздравили с новым, 2024-м годом.
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