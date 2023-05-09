Генменеджер «Чикаго» о победе клуба в драфт-лотерее: «Я ошеломлен. Очень рад за город и болельщиков. Монументальная вещь, но это лишь один этап построения команды»

«Блэкхокс» выиграли лотерею, имея 11,5% шансов на успех. «Я ошеломлен. Очень рад за город и клуб. Наши сотрудники сходили с ума, когда Билл Дэйли переворачивал карточку.
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