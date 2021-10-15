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Пользователи Instagram пожаловались на сбой в соцсети

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в соцсети

Пользователи со всего мира пожаловались на работу социальной сети Instagram вечером 14 октября. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

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