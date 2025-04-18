В 2024 году осужденные за фейки про армию заплатили 7,75 млн рублей штрафов

В 2024 году российские суды вынесли 82 приговора по статье о распространении фейков о российской армии, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
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