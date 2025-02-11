СФУ: сочетание красного и синего света повышает пользу красного листового салата

Ученые Сибирского федерального университета при поддержке Национальной академии наук Республики Беларусь установили, что низкие температуры в корневой зоне и тщательно подобранные спектры синего и красного света на протяжении всего вегетационного периода повышают пользу красного листового салата.
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