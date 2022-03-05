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Мария Агапова оказалась тяжелее соперницы

Прошла традиционная церемония взвешивания перед турниром UFC. Казахстанка Мария Агапова на весах показала 57,15 кг, ее соперница Марина Мороз -56,92.

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