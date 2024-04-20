Правительство Китая: У НОАК появятся силы информационной поддержки

В состав Народно-освободительной армии Китая (НОАК) войдут силы информационной поддержки. О будущей реорганизации Вооружённых сил страны, которая пройдет уже в следующем году, заявили представители китайского правительства.
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