Джадд Трамп выиграл турнир Turkish Masters 2022 по снукеру

Джадд Трамп победил Меттью Селта со счетом 10-4 в финале турнира Turkish Masters 2022 по снукеру, сообщает World Snooker Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты Turkish Masters 2022 Результаты, турнирная таблица Turkish Masters 2022 Квалификация Turkish Masters 2022 Расписание трансляций Turkish Masters 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Джадд Трамп выиграл свой первый рейтинговый титул в сезоне, нанеся поражение Мэтью Селту со счетом 10-4 в финале первого турнира Nirvana Turkish Masters 2022 по снукеру, и порадовал фанатов блестящим максимальным брейком в 147 очков.