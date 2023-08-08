ГД рассмотрит снижение НДС для производителей пеленок и детских автокресел

Госдума в сентябре может принять в I чтении правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс (НК), которым предлагается ввести льготное налогообложение для производителей детской мебели, автокресел, пеленок и ряда других товаров.
Госдума в сентябре может принять в I чтении правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс (НК), которым предлагается ввести льготное налогообложение для производителей детской мебели, автокресел, пеленок и ряда других товаров.
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