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Царьград

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"Хочу вернуть то время": Партия АдГ сделала ставку на ностальгию по ГДР

"Хочу вернуть то время": Партия АдГ сделала ставку на ностальгию по ГДР

«Альтернатива для Германии» нашла свой электоральный хит - ностальгию по ГДР. Вместо программ и цифр партия делает ставку на тёплые воспоминания и культовые мопеды Simson, превращая прошлое в предвыборный актив.

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