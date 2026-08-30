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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефену Карри стало доступно продление контракта на 136 млн долларов и 2 года

С сегодняшнего дня и до 30 июня 2027 года суперзвезда « Голден Стэйт » Стефен Карри имеет возможность продлить свой контракт на 2 года и 136,7 млн долларов.

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