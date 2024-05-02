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Деррик Уайт и Джейлен Браун набрали 50 очков на двоих и вывели «Бостон» во второй раунд плей-офф

Деррик Уайт и Джейлен Браун набрали 50 очков на двоих и вывели «Бостон» во второй раунд плей-офф

«Бостон» закрыл серию первого раунда плей-офф с результатом 4-1. Наиболее результативными в составе команды в матче стали защитники Деррик Уайт и Джейлен Браун.

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