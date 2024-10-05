Рецепт свекольной заправки для борща на зиму

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Свекольная заправка для борща, приготовленная на зиму по этому рецепту, - отличная заготовка, которая вам обязательно понравится.