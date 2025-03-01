Состояние Папы Римского ухудшилось

Папа Римский Франциск перенес бронхоспазм, который потребовал срочной помощи в обеспечении дыхания. Об ухудшении состояния 88-летнего понтифика сообщает Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола.
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