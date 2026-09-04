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Нижегородская правда

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ХК «Торпедо» объявил состав на первый выезд сезона

ХК «Торпедо» объявил состав на первый выезд сезона

Список насчитывает 27 хоккеистов. Среди них 3 вратаря, 8 защитников и 16 нападающих. Вратари: Егор Гриценко, Денис Костин, Дмитрий Шугаев.

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