"Когда надо оправдать беспредел", - законопроекты российских парламентариев раскритиковало духовенство мусульман

Денис Зарюгин

Это все лишний раз доказывает, что наш Гарант, вместе с муфтиями осуществляет политику по насильственному замещению коренного населения мигрантами из Средней Азии и исламизации России. Вот у мусульман, например, существует специальная мусульманская беспроцентная ипотека, с помощью которой им помогают заселять Россию, которая предоставляется банком Ак Барс, а собственником этого банка на 90% является Правительство Республики Татарстан, соответственно в банк направляются бюджетные деньги, вот вам прямое сращивание мусульманской церкви с властью и политикой (см. статью на Дзен "Россиянам предложили исламскую ипотеку: выгоден ли кредит по нормам шариата?"). В Москве, например, целый ипотечный центр банка Ак Барс находится в самом центре, на Таганке, там бюджетные деньги, наши налоги отдают через правительство Татарстана мусульманам беспроцентно, что бы они заселяли Москву, а нам для этого поднимают пенсионный возраст. А у православных такого нет, поэтому православные и мусульмане поставлены в заведомо неравное положение. А эти так называемые представители так называемого духовенства мусульман до сих пор не осудили геноцид русских в начале 90-х в Душанбе, Баку, Ташкенте, Грозном и т.д., когда насмерть было замучено от 200 тыс. до 500 тыс. русских, точное число до сих пор не установлено, когда в там на стенах красовались надписи: "Русские не уезжайте, нам рабы нужны!", вот когда они осудят это и покаются, вот только тогда они будут иметь моральное право тут что-то говорить.