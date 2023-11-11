Politiki.net Начну с конца - годами, да что там - десятилетиями - мигрантская правовая вакханалия мало заботила представителей Духовного собрания мусульман России.
"Когда надо оправдать беспредел", - законопроекты российских парламентариев раскритиковало духовенство мусульман
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Борис Сторублевцев
ждём правильных решений , а затем быстрых действий наших доблестных силовиков!!! И чтобы наши рулевые не обращали внимание на ноющее духовенство!!!
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10 час.
Денис Зарюгин
Это все лишний раз доказывает, что наш Гарант, вместе с муфтиями осуществляет политику по насильственному замещению коренного населения мигрантами из Средней Азии и исламизации России. Вот у мусульман, например, существует специальная мусульманская беспроцентная ипотека, с помощью которой им помогают заселять Россию, которая предоставляется банком Ак Барс, а собственником этого банка на 90% является Правительство Республики Татарстан, соответственно в банк направляются бюджетные деньги, вот вам прямое сращивание мусульманской церкви с властью и политикой (см. статью на Дзен "Россиянам предложили исламскую ипотеку: выгоден ли кредит по нормам шариата?"). В Москве, например, целый ипотечный центр банка Ак Барс находится в самом центре, на Таганке, там бюджетные деньги, наши налоги отдают через правительство Татарстана мусульманам беспроцентно, что бы они заселяли Москву, а нам для этого поднимают пенсионный возраст. А у православных такого нет, поэтому православные и мусульмане поставлены в заведомо неравное положение. А эти так называемые представители так называемого духовенства мусульман до сих пор не осудили геноцид русских в начале 90-х в Душанбе, Баку, Ташкенте, Грозном и т.д., когда насмерть было замучено от 200 тыс. до 500 тыс. русских, точное число до сих пор не установлено, когда в там на стенах красовались надписи: "Русские не уезжайте, нам рабы нужны!", вот когда они осудят это и покаются, вот только тогда они будут иметь моральное право тут что-то говорить.
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Я сам мусульманин, и за свою жизнь насмотрелся на таких представителей духовенства Исламского мира, которых к этому духовенству на пушечный выстрел нельзя допускать. Но они есть и промывают мозги своим "прихожанам", поэтому воспринимать все их высказывания "за Истину в последней инстанции" точно не стоит.
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3 час.
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