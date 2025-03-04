Певица Слава призналась, что любит другого мужчину — Данилицкий уже старый

Артистка попросила не называть таинственного избранника ее любовником. Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressОсенью прошлого года после крупного семейного скандала певица Слава в очередной раз объявила о помолвке с мужем Анатолием Данилицким.
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