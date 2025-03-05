«Обезумел от вседозволенности»: Украинский политолог заявил, что Зеленский перестал слушать даже своих советников Зеленский обезумел от вседозволенности и на примирение с Трампом не собирается.
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«Обезумел от вседозволенности»: Украинский политолог заявил, что Зеленский перестал слушать даже своих советников Зеленский обезумел от вседозволенности и на примирение с Трампом не собирается.
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