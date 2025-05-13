Семьи из Печатников приглашают принять участие в конкурсе

Конкурс «Если есть семья – значит счастлив я!» пройдет в центре «Притяжение». Семейный центр «Притяжение» приглашает подростков и их родителей принять участие в музыкальном, кулинарном и интеллектуальном конкурсе.
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