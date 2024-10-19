Зачем Израилю понадобились земли Ирака и Саудовской Аравии

Silver Kont

После таких заявлений и выходок у всех возникает желание расх....рить жидов и отправить их в Сахару, пусть там ещё побродят лет сорок... Заодно и пройдёт проверку утверждение, что евреи - "богоизбранный народ", а не жидовские сказки, сочинённые ими самими...