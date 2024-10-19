БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем Израилю понадобились земли Ирака и Саудовской Аравии

Зачем Израилю понадобились земли Ирака и Саудовской Аравии

9-го октября очередным посланием «граду и миру» отметился такой одиозный израильский политический деятель, как министр финансов Бецалель Смотрич.

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Комментарии
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Silver Kont
После таких заявлений  и выходок у всех возникает желание расх....рить жидов и отправить их в Сахару, пусть там ещё побродят лет сорок... Заодно и пройдёт проверку утверждение, что евреи - &quot;богоизбранный народ&quot;, а не жидовские сказки, сочинённые ими самими...
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4 час.
Сергей
Единственное законное место жидов - синайская пустыня, где они 40 лет СОСАЛИ единственную титьку сегипетского сусанина-моисея!!!!
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4 час.

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