9-го октября очередным посланием «граду и миру» отметился такой одиозный израильский политический деятель, как министр финансов Бецалель Смотрич.
Зачем Израилю понадобились земли Ирака и Саудовской Аравии
Комментарии
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Silver Kont
После таких заявлений и выходок у всех возникает желание расх....рить жидов и отправить их в Сахару, пусть там ещё побродят лет сорок... Заодно и пройдёт проверку утверждение, что евреи - "богоизбранный народ", а не жидовские сказки, сочинённые ими самими...
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4 час.
Сергей
Единственное законное место жидов - синайская пустыня, где они 40 лет СОСАЛИ единственную титьку сегипетского сусанина-моисея!!!!
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4 час.
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