В Петербурге впервые обсудили риски использования ИИ вместе с самим ИИ

Встреча стала одним из ключевых этапов подготовки Первого Всемирного форума "Глобальные риски цивилизации – мифы и реальность" ("ГлоРис-26").
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