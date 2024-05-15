Футболисты "Спартака" готовы просить у руководства оставить Слишковича

Защитник московского "Спартака" Павел Маслов после поражения от калининградской "Балтики" в финале Пути регионов Кубка России заявил, что футболисты клуба готовы обратиться к руководству для того, чтобы Владимир Слишкович остался на посту главного тренера.
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