Представлен ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition с чувствительным к силе нажатия экраном

Компания Xiaomi официально представила ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition, который будет оснащен процессорами серии Ryzen 6000H и сенсорным OLED-экраном.
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