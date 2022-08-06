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Представлен ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition с чувствительным к силе нажатия экраном

Представлен ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition с чувствительным к силе нажатия экраном

Компания Xiaomi официально представила ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition, который будет оснащен процессорами серии Ryzen 6000H и сенсорным OLED-экраном.

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