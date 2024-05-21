Сбер и ВТБ запустили обновленную льготную ипотеку под 2%

Министерство финансов РФ накануне заявило об изменениях в льготных ипотечных программах. В частности, правительство внесло коррективы в дальневосточную и арктическую ипотеку: распространило действие программы на участников специальной операции, повысило до 9 млн рублей максимальный размер кредита на покупку вторичного жилья в моногородах и отменило требования к пятилетнему стажу для медработников и учителей.