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Сбер и ВТБ запустили обновленную льготную ипотеку под 2%

Министерство финансов РФ накануне заявило об изменениях в льготных ипотечных программах. В частности, правительство внесло коррективы в дальневосточную и арктическую ипотеку: распространило действие программы на участников специальной операции, повысило до 9 млн рублей максимальный размер кредита на покупку вторичного жилья в моногородах и отменило требования к пятилетнему стажу для медработников и учителей.

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