Один человек погиб и шесть пострадали при атаке ВСУ на ДНР

Обстрелу подвергся жилой дом в Светлодарске и супермаркет в ДонецкеОдин человек погиб и еще шесть получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка и Светлодарска в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин.
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