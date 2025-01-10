Один человек погиб и шесть пострадали при атаке ВСУ на ДНР

Обстрелу подвергся жилой дом в Светлодарске и супермаркет в ДонецкеОдин человек погиб и еще шесть получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка и Светлодарска в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин.