«Краснодар» хочет включить Эктова в сделку по Воробьеву. Отступные лучшего бомбардира «Оренбурга» – 2 млн евро

Ранее об интересе краснодарцев к лучшему бомбардиру «Оренбурга» сообщил «Матч ТВ». По информации «Чемпионата», «Краснодар» готов активировать опцию выкупа игрока в 2 млн евро, но хочет снизить стоимость за счет включения в сделку полузащитника Александра Эктова.
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