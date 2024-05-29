НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

137 подписчиков

«Краснодар» хочет включить Эктова в сделку по Воробьеву. Отступные лучшего бомбардира «Оренбурга» – 2 млн евро

Ранее об интересе краснодарцев к лучшему бомбардиру «Оренбурга» сообщил «Матч ТВ». По информации «Чемпионата», «Краснодар» готов активировать опцию выкупа игрока в 2 млн евро, но хочет снизить стоимость за счет включения в сделку полузащитника Александра Эктова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх