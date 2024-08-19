На Кукковке в Петрозаводске строители возвели три из четырех этажей новой поликлиники

Депутаты Заксобрания оценили ход строительства поликлиники на Кукковке. Ход работ оценили председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Алексей Хейфец, зампредседателя Комитета и главный врач поликлиники №4 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии