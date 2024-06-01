Экс-фактор: бывший Люси Чеботиной и лягушки Ника Кейва

Эминем хоронит свое альтер эго, Люся Чеботина поднимает тост за бывшего, а Ник Кейв проповедует. Ни одного громкого альбома на этой неделе не вышло — разве что у Crowded House, но это всё-таки довольно нишевое явление (и мы о нем расскажем).