Экс-фактор: бывший Люси Чеботиной и лягушки Ника Кейва

Эминем хоронит свое альтер эго, Люся Чеботина поднимает тост за бывшего, а Ник Кейв проповедует. Ни одного громкого альбома на этой неделе не вышло — разве что у Crowded House, но это всё-таки довольно нишевое явление (и мы о нем расскажем).
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