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Царьград

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"Оставил без средств к существованию": Банкомат забрал у мужчины 180 тысяч рублей и не зачислил на счёт

"Оставил без средств к существованию": Банкомат забрал у мужчины 180 тысяч рублей и не зачислил на счёт

В Екатеринбурге мужчина потерял деньги из-за неисправного банкомата. Он намеревался внести на карту от 150 до 180 тыс.

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