Советник Зеленского: закон о тюрьме за хранение дров без документов не подпишут

Global Look Press/Petar Petrov/ZUMAPRESS.com Владимир Зеленский не будет подписывать резонансный законопроект, которым предлагается ввести уголовное наказание вплоть до лишения свободы за хранение дров без документов.
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