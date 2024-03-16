⚡️ Доброта и неравнодушие: Крымчанин Виктор изготавливает бронестекло для бойцов СВО До СВО Виктор занимался ювелирным производством.
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⚡️ Доброта и неравнодушие: Крымчанин Виктор изготавливает бронестекло для бойцов СВО До СВО Виктор занимался ювелирным производством.