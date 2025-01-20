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Мемкоины Дональда и Мелании Трамп дорожают

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп дорожают

На этом фоне биткоин обновил исторический максимум и в моменте превысил 109 тысяч долларов. Токен Трампа начал торги 18 января и за эти два дня подорожал больше чем в восемь раз, криптовалюта Мелании появилась в ночь на 20 января и на время даже обвалила биткоин и токен мужа Биткоин обновил исторический максимум и в моменте превысил 109 тысяч долларов, а коин Мелании Трамп обрушил токен мужа.

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