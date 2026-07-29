Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин поведал о планах по развитию дополнительного образования детей в регионе

Губернатор Василий Анохин поведал о планах по развитию дополнительного образования детей в регионе

Под председательством губернатора прошло очередное заседание регионального правительства Развитие дополнительного образования детей обсудили на очередном заседании правительства Смоленской области, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина.

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