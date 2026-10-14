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Осенний призыв на Кубани: в армию идут шесть тысяч парней, сроки и условия

Осенний призыв на Кубани: в армию идут шесть тысяч парней, сроки и условия

Глава региона и военком подчеркнули, что мероприятия проходят в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря и абсолютно не связаны со специальной военной операцией.

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