Путин заявил о создании первой международной ТОР в Приморском крае

Первую международную территорию опережающего развития (ТОР) создадут в Приморском крае. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
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