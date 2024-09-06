Время становится ещё точнее: представлены первые ядерные часы

Группа исследователей из совместного института, JILA (Joint Institute for Laboratory Astrophysics), занимающегося исследованиями в области физики, астрофизики и химии и Национального института стандартов и технологий (NIST), представила новую концепцию измерения времени — «ядерные» часы.
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