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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти

Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале продолжает расти. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за минувшую неделю подтверждено 1 тысяча 900 новых случая заболевания COVID-19, что на 7% больше, чем за предыдущую семидневку.

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