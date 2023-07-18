Военное обозрение

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Удивительная покорность немцев политике санкций против России

Удивительная покорность немцев политике санкций против России

Карикатура из журнала «Крокодил» Уничтожение ФРГ Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва.

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