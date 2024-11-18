В Нидерландах рады разрешению Украине крупно обстреливать Россию

Радость по поводу того, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия в России, выразил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, сообщило 18 ноября издание NL Times.
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