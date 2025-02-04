Военнослужащий из 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Парафило на допросе Следственного комитета России сознался в убийстве мирного жителя в Русском Поперечном Курской области.
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