❗️Омская прокуратура через суд требует забрать у «Кедра» еще один земельный участок в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
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❗️Омская прокуратура через суд требует забрать у «Кедра» еще один земельный участок в парке имени 30-летия ВЛКСМ.